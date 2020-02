Sucesso de Parangolé é cantado por Bruna Marquezine em Salvador

O Mundo Vai', de Ivete Sangalo, 'Contatinho', de Léo Santana, e 'Pulsação', de Claudia Leitte são concorrentes pesados, mas a música mais tocada no Carnaval de Salvador é... o hit chiclete do Parangolé que tem o seguinte refrão: 'Ela não quer guerra com ninguém, nem namorado ela tem'. E adivinha que foi vista cantando esse trecho toda empolgada pelo Camarote 2222, da família Gil ? Bruna Marquezine.