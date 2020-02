Mileide Mihaile abusa de transparência no Baile do Copa 2020

Na noite desse sábado (22), a musa da Grande Rio, Mileide Mihaile, curtiu a noite no Baile do Copa, no Copacabana Palace, na zona sul do Rio.



A musa escolheu para um dos eventos mais badalados do ano, um vestido longo preto, estilo sereia, com cauda e muita transparência, assinado pelo estilista Israel Valentina. O consultor de imagem Cláudio Torelli revela que "a peça conta com aproximadamente noventa e cinco mil pedras de cristais". E, para compor o look, a empresária usou um acessório de cabeça assinado pela chapeleira cearense Jomara Cid.



Mileide desfila hoje (23) como musa da Grande Rio e se diz ansiosa com a proximidade do momento. "Sinto um frio na barriga. Mas é algo bem gostoso de sentir. É muito bom viver tudo isso", revela.