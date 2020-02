Filho de Pyong já está pronto para o Carnaval

Neste domingo (23), Sammy Lee mostrou que está preparadíssima para curtir o Carnaval. A mulher de Pyong, que está no 'Big Brother Brasil', mostrou como será o seu dia de folia ao posar com o filho recém-nascido, Jake. "Prontos para chapar de leite nesse Carnaval. Uhu", escreveu. Jake está com um body de abelhinha, enquanto Sammy usa um arco de girassóis. Fofo, não acha?