Jonas Esticado puxa trio independente em Salvador

No circuito Barra/Ondina, Jonas Esticado foi o único artista cearense a puxar um trio na folia baiana. Ele se apresentou e cantou músicas do seu repertório atual do DVD 'Jonas In Brasilia', entre elas, 'Investe em Mim', 'Solteiro faz tempo', e os hits de carreira 'Com Amor não se brinca', 'Moça do Espelho' e 'Saudade Boa'.



Depois do trio, Jonas se apresentou no Camarote Villa Mix, e, nesta segunda, segue sua movimentada agenda do Carnaval em Prado e Caravelas - ambas cidades na Bahia.