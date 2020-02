Humberto Carrão estranha convite para ser Jesus na Mangueira

Humbero Carrão desfila há anos na Mangueira, mas quando recebeu o convite para ser um dos Jesus dentro do enredo 'A verdade vos fará livre', o Sandro da novela 'Amor de Mãe', estranhou. Na trama das nove, ele interpreta um personagem cheio de pecados e acabou aceitando o convite sem entender muito bem a proposta. "Não sei explicar o que Ele representa. Não entendi direito, mas gostei e topei. Sei que tem vários Jesus ao longo da Avenida e um deles sou eu", tentou explicar o ator, apressado para se trocar em um dos camarotes da Sapucaí antes da apresentação. Aliás, assim que a escola entrou na Passarela do Samba, o terceiro carro da verde e rosa deu um problema e empacou na concentração. O ator, que estava no queijo central (posição de destaque no alto, ao centro do carro alegórico), começou a ficar angustiado com a correria dos componentes. Mas, depois de dez minutos de tensão, a alegoria finalmente saiu do lugar e Humberto Carrão vibrou dando socos no ar.