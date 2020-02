Murilo Rosa fecha a cara e mulher desiste de dançar em camarote

Murilo Rosa e a mulher, Fernanda Tavares, chegaram cedo a um dos camarotes da Sapucaí e foram logo para o terceiro andar, onde ficava um espaço reservado para os vips dos vips. Depois de um tempo, acompanhado de vários amigos, o casal resolveu descer para explorar os outros ambientes do lugar. Após rodar por alguns minutos, a ex-modelo internacional se empolgou ao ver as pessoas dançando funk nacional na pista. Fernanda parou toda animada, mas mudou de ideia ao ver seu marido subindo rapidamente as escadas com a cara fechada. Ela não entendeu direito e a coluna também ficou curiosa para saber o que tinha acontecido com o ator de 'Salve-se Quem Puder'.