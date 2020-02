'Paolla é maravilhosa', disse o namorado da atriz, Douglas Maluf

Paolla Oliveira bem que tentou desconversar ao chegar em um camarote na Sapucaí acompanhada pelo life training Douglas Maluf. Ao ser questionada sobre sua relação com o rapaz, divulgada por esta coluna em primeira mão em outubro do ano passado, ela enrolou e preferiu não rotular nada. Mas a gente foi atrás do Douglas quando ele estava sem a atriz por perto e desfrutava apenas da companhia de um amigo.

Quando perguntado sobre o motivo de eles não assumirem o relacionamento mesmo diante das notícias sobre o romance, Douglas foi rápido e direto: "não precisa explicar o que está explicado. Vocês já estão vendo", disse ele, antes de elogiar a atriz: "A Paolla é maravilhosa".



Na hora de ir embora, os dois saíram da Sapucaí de mãos dadas.

Veja a galeria de fotos: