Nicole Bahls marca presença no Camarote do Jornal 'O DIA na Folia'

Nicole Bahls marcou presença ao lado do marido, Marcelo Bimbi, no camarote do jornal O DIA. "Estou muito feliz aqui no Camarote de O DIA. Tudo lindo! Vem pra cá, gente! Eu sou beija-flor, mas gosto de assistir todas as escolas". Aliás, Marcelo é o tipo de marido que toda famosa precisava ter: além de carregar malas, fantasias e dez crachás no pescoço (metade de cada), o modelo faz fotos e vídeos para os fãs da mulher. Ele não fecha nem cara quando um folião mais ousado pega na cintura de Nicole mais firme. Impressionante!