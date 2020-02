Pedro Scooby curte show de Anitta brigado com a namorada Cintia

Pedro Scooby e Cintia Dicker ficaram na noite de sábado na Sapucaí. No domingo, a modelo foi até o camarote em que o surfista estava somente para encontrar com ele. Só que no meio do caminho tinha uma pedra: o show de Anitta no mesmo camarote. O casal brigou e Cintia saiu na hora da apresentação da poderosa. Já Scooby ficou ba-ban-do! Como o que os olhos não veem, o coração não sente, o casal já estava às boas após o show e voltou a circular de mãos dadas.