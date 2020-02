Anitta e novo namorado trocam beijos em camarote da Sapucaí

Na noite de domingo (23), Anitta se apresentou no camarote em que seu novo namorado, Gabriel David, é sócio. No camarim, os dois, que estão juntos há quatro meses, não se desgrudavam e trocavam beijos apaixonados. Aliás, as duas famílias - de Anitta e Gabriel - estavam bem entrosadas no local e conversavam animadamente. Felipe Terra, o novo membro da família da cantora, foi visto no meio da noite, na porta do camarote em que eles estavam, trocando telefone com uma moça que desfilou em uma das escolas... Na hora de ir na frisa, Gabriel acompanhou Anitta cercado de seguranças.