Antonia Fontenelle recusa água da CEDAE: 'Tá doido'

Na concentração, Antonia Fontenelle conversava com seu apoio da Grande Rio quando soltou que estava com sede. Eis que o rapaz da CEDAE, que serve água aos integrantes da escola no setor, chegou e perguntou se ela não queria um copo. "Tá doido que vou beber essa água imunda?". É, meus caros, Antonia está com ranço da CEDAE por causa da crise da água no Rio!