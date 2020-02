Gabigol chega à Sapucaí com cara de poucos amigos e pede edição em foto

Gabigol chegou um tanto quanto aporrinhado num camarote da Sapucaí. Tudo porque esta coluna que ninguém lê publicou uma foto do craque do Flamengo deixando a Sapucaí com a atriz Bruna Griphao, na madrugada de domingo. Com cara de poucos amigos, ele posou para fotos e pediu para que o profissional fizesse uma edição na sua orelha. Photoshop que fala, né?