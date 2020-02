'Zezinho é Zezão', ri João Baldasserini sobre comentários do vídeo íntimo vazado

João Baldasserini chegou à Sapucaí acompanhado de uma comitiva que incluíam vários atores de 'Salve-se Quem Puder', inclusive do autor Daniel Ortiz, e a mulher Érica Lopes. Ele queria falar só de Zezinho, seu personagem na trama das sete horas da Globo, mas não teve como escapar do vídeo intimo vazado. "Não tenho muito o que falar e nem quero". Mas, depois tanto insistir... "Pois é (gargalha)... Zezinho é Zezão', brincou o ator sobre os comentários com relação ao apelido dado por esta coluna para sua genitália. Logo depois, Baldasserini correu para o espaço reservado aos vips no terceiro andar de um camarote. Ele evitou dar entrevistas sobre o assunto.