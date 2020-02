Lívia Andrade pega cordão de fantasia já descartada para fazer gambiarra

Lívia Andrade chegou à concentração da Paraíso do Tuiuti muito nervosa com sua fantasia. O suporte do costeiro do biquíni arrebentou e ela teve que improvisar uma gambiarra. E adivinha onde sua equipe achou uma 'santa' corda para amarrar a peça? em uma fantasia já descartada. Isso mesmo: no lixo, mas estava muito limpinha e parecia que o material tinha sobrado de um figurino e cortado."Não está acontecendo isso, não está acontecendo isso", repetia a apresentadora enquanto as pessoas a ajudavam.

Ela contou que a fantasia foi feita em São Paulo por um estilista velho conhecido. "Eu fiz a roupa com Leandro Jesus, com quem eu já trabalho há alguns anos porque eu queria experimentar várias vezes, acompanhar mais de perto a confecção e o que seria complicado se eu fizesse aqui. Mas eu vou te contar, hein? É muito difícil ser rainha de bateria no Rio. As coisas acontecem do nada. É uma energia pesada. Fui muito bem recebida pela comunidade, amo a Tuiuti, mas é duro ocupar um posto tão cobiçado", desabafou Lívia antes de estrear no cargo na folia carioca. Mas, no final deu tudo certo.