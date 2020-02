Mateus Solano ganha nota dez em empolgação na Sapucaí

Amigo há muitos anos de Marcelo Adnet, um dos autores do samba-enredo da São Clemente, Mateus Solano merecia nota máxima de todos os jurados no quesito empolgação. Com o samba na ponta da língua e um pouco de molejo, o ator já entrou na avenida com o terno laranja ensopado de suor. Feliz da vida, ele pulava tanto que precisou ser acalmado pelo humorista, que estava em um andar mais acima do mesmo carro alegórico. Quem estava na concentração da Sapucaí riu da situação.

Mateus Solando e Marcelo Adnet estavam no quarto carro da escola de Botafogo, que representava o malandro oficial dentro do enredo 'O Conto do Vigário'.