Ana Carolina atravessa o tom em brincadeira de repórter do 'Se Joga'

A cantora Ana Carolina deixou a repórter Cida, do 'Se Joga', com a cara no chão, após uma resposta atravessada. Tudo começou quando o personagem do ator Jefferson Schroeder, que não é parente do todo poderoso da Globo Carlos Henrique Schroder, mostrou um microfone enorme cheio de luzes. Ana Carolina elogiou o instrumento e ele sugeriu comprar um. "Vai poder usar à vontade e em todos os shows", disse o rapaz. Ana Carolina respondeu rindo: "você não imagina onde eu irei usá-lo". Depois da entrevista, Jefferson correu para o banheiro e demorou 15 minutos cronometrados no banheiro masculino do camarote. Calma, gente! Ele demorou trocando o figurino para outras entrevistas de sua personagem no programa da Globo.