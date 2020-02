Gretchen chega à Sapucaí de mãos dadas com seu saxofonista

Gretchen negou o romance com o saxofonista Esdras de Souza, após esta coluna publicar em primeira mão, no fim do mês passado, que o músico era apontado como seu novo affair. Pois bem. Na noite de segunda-feira, a cantora chegou ao Camarote N1, na Sapucaí, de mãos dadas com o Esdras. Ao perceber os repórteres, ela desconversou, não confirmou o namoro e tratou de se separar do moço.

Gretchen deixou Esdras em um dos espaços vips do camarote assistindo aos desfiles e retornou para a entrada do local para fazer sua cobertura do Carnaval pela RedeTV!. Mas a manobra para despistar a imprensa não adiantou muito, já que a equipe desta colunista viu, inclusive, o Esdras dando suporte à Gretchen enquanto ela posava para fotos logo que chegou. Enquanto ela fotografava, ele ficava ao lado segurando o copo de bebida dela.

Em São Paulo, Esdras já é tido como o novo marido da Gretchen. Foi a cantora, inclusive, quem levou o músico em um badalado salão na capital paulista para que ele colocasse aplique nos cabelos para o Carnaval. Esdras preencheu a parte frontal da cabeça onde estava totalmente careca.



A coluna soube que após se separar de seu 17º marido, Gretchen buscava discrição no novo relacionamento e pretendia assumir o namoro somente em junho deste ano. Ainda bem que ninguém nos lê...

