Fernanda Motta leva bronca em camarote por conta do look

Fernanda Motta já chegou ao Camarote N1 na noite de segunda-feira tomando bronca da produção do espaço. É que ela customizou a blusa do camarote e recortou um pedaço pra colocar no look que usava. Mas a modelo não atentou para o detalhe principal: nem o nome do espaço vip e muito menos do patrocinador do camarote apareciam no pedaço da blusa que ela escolheu pra compor o figurino.