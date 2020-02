Isis Valverde encara fila para entrar em camarote na Sapucaí

Gente como a gente, Isis Valverde chegou para ser musa do Camarote N1 na noite de segunda-feira e já saiu entrando com seu marido André Rezende na fila da checagem das credenciais. Mas ela não ficou muito tempo lá. A produção do espaço logo viu a atriz na fila e a retirou de lá. Como musa, tá permitido furar fila!