Sem Pedro Scooby, Cintia Dicker se diverte em show de Ludmilla

Após brigar com o namorado Pedro Scooby na noite deste domingo, durante o show de Anitta em um camarote na Sapucaí, Cintia Dicker chegou para a noite de desfiles desta segunda-feira com o surfista. No entanto, ela não ficou o tempo todo com ele. Ao lado de um amigo e de sua 'best friend' Carol Sampaio, a ruiva se acabou de dançar no show de Ludmilla sem a presença do namorado por perto. Por onde será que andava Scooby naquele momento?