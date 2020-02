Após AVC, Milton Gonçalves apresenta sinais de melhoras e segue internado

Há dez dias internado, após sofrer um acidente vascular cerebral isquêmico (AVC), Milton Gonçalves segue internado na unidade neuro intensiva do Hospital Samaritano, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. Mas, segundo boletim médico divulgado pela assessoria de comunicação da unidade, hoje, ele apresenta melhora clínica.



"O Hospital Samaritano Barra informa que o Sr. Milton Gonçalves permanece internado na unidade neuro intensiva em virtude de um acidente vascular cerebral isquêmico. O estado de saúde do paciente é estável, com melhora clínica e dos exames laboratoriais".



No dia 9 de fevereiro, Milton participou da feijoada do Salgueiro e logo depois de passar mal em casa, ele foi internado. O ator desfilaria no último carro da escola como um dos palhaços negros do enredo 'O Rei Negro no Picadeiro', nesta segunda-feira.