Kevi Jonny faz participação especial no show de Luan Santana

Na madrugada desta segunda-feira (25), o cantor Luan Santana se apresentou no Camarote Villa Mix, em Salvador e convidou o cantor Kevi Jonny para participar do show com ele. No palco, os artistas relembraram o primeiro cachê na música em que Luan Santana ganhou R$ 50,00 de seu próprio pai, através do contratante, como forma de incentivo e Kevi recordou o lanche em troca do show.



Ainda em cena, eles cantaram, "Quando seu namorado for eu", hit de Kevi e "Boate Azul". Em tempo: o cantor Kevi Jonny se prepara para gravar seu DVD, no dia 10 de março, em Salvador.