Público grita para Diogo Melim que Bianca foi eliminada

Bianca Andrade foi eliminada do 'Big Brother Brasil' com 53,9% dos votos. Enquanto o programa rolava, Diogo Melim, namorado (ou seria ex?) de Boca Rosa, se apresentava com sua banda no Carnaval das Artes, na Cidade das Artes. Ao saber da saída da influencer, o público começou a gritar para avisar ao rapaz, que fez ouvido de mercador e seguiu o show.

Antes de o show começar, o grupo recebeu a imprensa para uma coletiva. Mas os jornalistas foram avisados que as perguntas sobre Bianca Andrade estavam proibidas. Que feio, hein?