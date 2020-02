'A gente vai conversar', diz Bianca Andrade sobre o namorado

Quinta eliminada do 'Big Brother Brasil', Bianca Andrade esteve nesta manhã de quarta-feira (26) no 'Mais Você'. E, ao ser perguntada sobre Diogo Melim, a influencer disse: Deve ter sido muito ruim pra ele. A gente vai conversar, espero que fique bem, ele me conhece... Eu não consigo nem opinar sobre isso".

Bianca viu as cenas da festa em que se insinuou para Guilherme: "Eu tenho que ver o que acontece comigo quando eu bebo. Porque eu não lembro de nada. Inclusive depois me falaram que eu quis beijar a festa inteira".

Patrícia Poeta - que substitui Ana Maria no programa durante as férias da titular - perguntou se ela pretende procurar por Diogo: "Óbvio!", respondeu.