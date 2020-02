Prestes a estrear o programa 'Extreme Makeover Brasil', na GNT, Otaviano Costa não confirmou que esteja acertado, pelos menos oficialmente, com a Record para substituir Gugu Liberato. "Não me chegou nada de concreto. Mas caso aconteça, eu aceito. Me sentiria honrado e pronto para trabalhar. Por enquanto a minha cabeça está no meu novo programa, mas vamos ver mais para frente", disse Ota.