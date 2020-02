Namorado de Anitta quer transformar Belo no novo Thiaguinho

Gabriel David, atual namorado de Anitta que tem o nome bastante conhecido no Carnaval carioca por administrar a Beija-Flor de Nilópolis, quer investir alto na carreira de Belo.



O empresário pretende dar uma repaginada na imagem do pagodeiro, a começar pelo pagamento das dívidas do cantor, principalmente a que ele tem com o ex-jogador Denilson, para quem Belo está devendo R$ 5 milhões. O objetivo é afastar todas as polêmicas que assombram a vida artística de Belo para iniciar com ele um novo projeto.



A ideia é colocar o Belo como artista principal de um evento inspirado no ‘Tardezinha’ do Thiaguinho. Apesar de seus problemas pessoais, Belo arrasta grandes públicos por onde passa. Talento, de fato, ali não falta!