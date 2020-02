Mariana Rios e Lucas Khalil se casam este ano. Na semana passada, ela reuniu os fornecedores para tratar do casamento que será celebrado em São Paulo. Além disso, eles vão se casar no exterior: o casal ainda não decidiu entre às Maldivas e as Ilhas Maurício. A viagem do casamento está sendo organizada pela mesma agência que fez a da Camila Queiroz e Marina Ruy Barbosa. Tudo pago com arrobas.