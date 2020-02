Carnavalesco da Vila apoia críticas sobre enredo da Mangueira

O oitavo lugar na classificação geral do Carnaval do Rio não agradou o carnavalesco da Vila Isabel, Edson Pereira. Hoje pela manhã, ele compartilhou na rede social uma publicação apoiando as críticas em cima de alguns enredos concorrentes sobre religiosidade e ao que tudo indica o alvo principal seria 'A Verdade vos Fará Livre' da Mangueira, que Leandro Vieira usou a trajetória de Jesus Cristo para fazer críticas sociais e políticas. "Fantasia de índio, não pode. Fantasia de nega maluca não pode, mas ridicularizar Jesus Cristo, pode ! Hipócritas". É fogo nos barracões.

Não demorou muito para a publicação ganhar vários comentários desaprovando a atitude de Edson:

"Vai continuar passando vergonha no crédito ou no débito. Vergonha essa sua postura de carnavalesco', escreveu uma internauta."Lute querido, aprenda que o carnaval não se ganha só com luxo', completou outro . O terceiro aconselhou: "Apaga esse post, pelo amor de Deus". E teve um seguidor que mandou recado para direção da Vila Isabel: "Alô Vila Isabel! Orienta aí o rapaz e dê umas aulinhas de ética profissional. Ele precisa."

Não entra nessa onda não, Edson. Você faz excelentes carnavais. Vai ficar botando pilha em companheiros de trabalho por causa de um ano que a nota não veio? Lembre que você fez um trabalho lindíssimo sobre as Yabas que pode ser considerado blasfêmia por muitos cristãos. Continue com a sua visão de carnaval, pois o bom dele é isso, tem espaço pra todo mundo colocar a sua forma de pensar .