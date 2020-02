Onze shows em menos de uma semana fizeram Anitta quase desmaiar

Pouca gente sabe, mas o mal-estar de Anitta durante o ensaio de seu bloco realizado nesta quarta de cinzas, na Lagoa, Zona Sul do Rio, foi bem sério. A começar pelo fato de que após sofrer com uma intensa queda de pressão a Poderosa quase desmaiou. Ela ficou com a visão turva e precisou passar algumas horas recebendo soro na veia durante o atendimento que recebeu no local do show. O novo namorado dela, Gabriel David, esteve todo tempo ao lado da amada dando suporte. Ele chegou ao local poucos minutos antes de Anitta começar a se sentir mal.

Ela teve que abandonar seu espetáculo antes do fim, por causa do calor do espaço onde ela se apresentava, que tinha ventilação escassa, além da alimentação incorreta durante a correria do trabalho e da falta de descanso. Para se ter uma ideia, a cantora estava há três noites seguidas sem dormir.

A grande verdade é que Anitta já estava esgotada da maratona de onze shows que fez no período de menos de uma semana durante a folia, e mesmo antes de sair de casa para o ensaio do bloco, ela já se sentia um pouco fraca. Como detesta deixar furos em seus compromissos profissionais, acabou indo assim mesmo.



E depois de doze horas seguidas de sono e uma apetitosa feijoada da mamãe Miriam Macedo, Anitta surgiu vivíssima na tarde de ontem, e tranquilizou os amigos quanto ao seu estado de saúde. "sábado de manhã tem o bloco na rua e eu tô lá", disse a Poderosa.





