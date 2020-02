Maria, a Verena de 'Amor de Mãe', parece aquele mulherão de fechar o trânsito nas cenas quentes com Álvaro (Irandhir Santos), mas ao vivo e a cores,a atriz surpreende pelo jeito e estilo total de menina e isso explica dela quase não ser reconhecida nas ruas. "Passo batido. Quem me reconhece, pergunta sobre papeis que nunca fiz" conta as gargalhadas sobre sua estreia na televisão aos 19 anos.