Rainhas de baterias da Portela, Mangueira e Beija-Flor posaram juntas para editorial

Bianca Monteiro, Evelyn Bastos e Raissa de Oliveira posaram juntas pela primeira vez para um editorial de moda a convite do badalado fotógrafo, Yuri Graneiro, para o Madureira Shopping. As rainhas da Portela, Mangueira e Beija-Flor, respectivamente, mostraram o empoderamento das mulheres nas comunidades do Rio. O ensaio saiu na revista 'Vogue'.