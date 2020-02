Mayra Cardi está vendendo a sua cobertura duplex de frente para Praia da Barra da Tijuca, no Posto 3. O valor do imóvel com cinco suítes, dois salões, cozinha conceito aberto, lavanderia, dois lavabos, escritório, piscina e quatro vagas na garagem está avaliado em cerca de R$ 9 milhões, mas a influenciadora está pedindo R$ 10 milhões porque vai deixar todos os móveis. Ela confidenciou aos corretores da região que quer morar um apartamento menor e com menos gastos.

