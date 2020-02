Giulia Be lança versão de 'Menina Solta' em espanhol

Sucesso entre as dez mais tocadas do Spotify Brasil, Giulia Be acaba de lançar a versão em espanhol de seu sucesso 'Menina Solta'. A canção 'Chiquita Suelta' chegou às plataformas digitais nesta sexta-feira (28), e já tem até clipe no Youtube, que ficou disponível ainda na tarde de ontem.

Aos 20 anos, Giulia Be vem colecionando bons números com 'Menina Solta'. Para se ter uma ideia, a cantora figura na primeira posição do Spotify Portugal. E diante do sucesso com os portugueses, a jovem artista já se prepara para se apresentar no Rock in Rio Lisboa. Assista ao clipe de 'Chiquita Suelta':