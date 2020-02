Hariany Almeida confirma affair com Gabriel Medina

Muita gente questionou se Hariany Almeida e Gabriel Medida ficaram mesmo na movimentada boate Vila JK, em São Paulo, no final de janeiro, afinal, pouquíssimas pessoas viram quando o craque chegou ao local às tantas da madrugada. Pois bem. Em brincadeira do 'Eu Nunca' com a amiga Isabella Cecchi, Hariany acabou entregando que trocou sim beijos com o surfista.

"Eu nunca fiquei com ninguém da diretoria. Diretoria é os meninos lá, né? O que eu fiquei é de lá, né?", questiona Hari que arranca boas risadas da amiga, que em seguida confirma a dúvida de Hari. Em seguida, Hariany acaba tomando a bebida, o que indica que ela já ficou sim com alguém da 'Diretoria'. Pra quem ainda não se situou sobre a 'Diretoria', esse é nome como Neymar e seus 'parças' também são conhecidos. E o Medina, é claro, todos sabem que faz parte do 'bonde' do jogador do Paris Saint-Germain.

Assista ao momento em que Hari fez a revelação: