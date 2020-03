A fila anda para o ex-jogador Edmundo. O atual comentarista da Fox Sports foi visto aos beijos com a modelo Ana Carolina Jorge, a mesma que se envolveu na polêmica de assédio com Marcos Mion. A moça é aquela que divulgou mensagens privadas do apresentador em que ele a 'paquerava'. Edmundo e Ana Carolina estavam 'só love' em um camarote, durante os desfiles das escolas campeãs.

Edmundo está namorando modelo que acusou Marcos Mion de assédio - Reprodução Instagram