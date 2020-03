Famosos dão bolo em comemoração do aniversário de Jorge Aragão em camarote

Estava tudo certo em um camarote para comemorar o aniversário de 71 anos de Jorge Aragão, que completa mais uma primavera neste domingo (1). Nomes como Thiaguinho, Gusttavo Lima e Zeca Pagodinho eram esperados para cantar na festinha do artista em homenagem a ele. No entanto, nenhum deles deu as caras por lá. Todo mundo deu bolo no aniversário do Jorge Aragão. O temporal que tomou conta da noite e da madrugada dos desfiles das escolas campeãs na Sapucaí provavelmente contribuiu para que Gusttavo e Zeca nem saíssem de casa e Thiaguinho ficasse pelo camarote de uma cervejaria mesmo.