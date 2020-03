Sabrina Sato mais uma vez surpreendeu ao aparecer com um figurino que tapava pouca coisa, durante sua presença como musa no Camarote N1. Mas a apresentadora revelou-se mais precavida do que se imagina."Estou com calcinha e tapa-sexo para garantir que não fique nada de fora",disse. Ela também justificou a ausência notada e comentada de Duda Nagle. "Ele nunca gostou muito de Carnaval. Antes, Duda vinha para me acompanhar e agora tem a Zoe", disse Sabrina que fez questão de mostrar mensagens trocadas com o ator para afirmar que estava tudo bem entre o casal. Então tá!