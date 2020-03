Latino se apresenta e agita pista de dança de camarote na Sapucaí

Latino surgiu platinado e agitou o Carnaval das campeãs no Camarote N1, na companhia da namorada Rafaella Ribeiro. O cantor teve um dos melhores Carnavais de sua carreira com shows lotados e ingressos esgotados.Na Sapucaí, ele pisou só pra trabalhar neste ano. Latino se apresentou no espaço vip, que comemora 30 anos. Além de Latino, o DJ Alok também fez show na mesma noite.