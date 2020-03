'Eu amo ele', diz Gabi sobre Guilherme no 'BBB'

Depois da formação de paredão no 'BBB' (que colocou Gizelly, Pyong e Guilherme na berlinda), Gabi ficou chorosa. A cantora então vai conversar com Mari e Flay, que diz: "Você prejudica muito ele nesse momento do paredão". Gabi responde que acredita em Guilherme e Mari pede que ela a escute: "Eu vou ser bem sincera com você aqui agora. Eu não quero me meter na sua relação, mas assim, a gente não está conseguindo te entender. Uma hora você fala que quer ele, outra hora você fala que não quer. Ele te toca, você tira a mão dele. Amiga, toda hora", ressalta Mari.



"Eu estou meio assustada com isso, entendeu? Eu amo ele, só que eu estou assustada com isso", diz Gabi.