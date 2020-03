Sammy retira o nome do marido do Instagram

Sammy Lee, mulher de Pyong, mudou seu nome no Instagram. Ela agora assina @sammyofc. Por conta da retirada do nome do marido, começaram as especulações de que ela estaria se separando do coreano. Sammy postou um print no story de uma conversa com sua assessora, onde ela conta que a solicitação que ela havia feito ano passado foi aprovada e seu user havia sido trocado.

"Estão que eu vou me separar. Jamais! Meu Deus do céu! Eu dormi antes de ter o 'BBB'. Nem sabia que ele tinha ido para o paredão, mas já imaginava", escreve ela para sua assessoria.