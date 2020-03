Ana Maria Braga retornou nesta segunda-feira (2) ao 'Mais Você'. E, em saber que seu microfone estava aberto, ela já começou reclamando com a produção, que soltou um VT de culinária sem som. "O que é que está acontecendo aqui no nosso estúdio que a gente não tem vinheta, a gente não tem som... Meu filho, você ta aí me olhando, olhando pro céu...E aí? Não reclamou com ninguém".

Depois que percebeu que seu áudio vazou, Ana Maria tentou consertar: "Deu problema no VT? Tava sem som? E eu aqui reclamando com meu baixinho", suavizou.