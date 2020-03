O carnaval de 2020 já pode ser considerado oficialmente o da sustentabilidade. O cantor Wadhi Gama desfilou em um dos dias com o primeiro trio elétrico neutro carbon do mundo pelas ruas de Salvador com uma inovação: a poluição emitida pelo trio durante o circuito Barra - Ondina foi compensada com crédito de carbono assim como toda a energia elétrica utilizada pelas aparelhagens de som, todos os resíduos sólidos, toda a logística do evento e outros fatores que geraram gases de efeito estufa foram compensados.



"O programa eupreservo.com ficou responsável por fazer o levantamento de toda a poluição emitida e vai destinar 50 árvores para cada tonelada de C02. Estas árvores ficarão sobre preservação durante um ano", explicou. O jovem cantor, que recentemente lançou o hit 'Debochadinha', curtiu tanto o projeto ambiental que já espera retornar no Carnaval de 2021.