Festa privê de Anitta tem famosos e seguranças de Gabriel David circulando

Depois que Anitta arrastou uma multidão em São Paulo com seu bloco, realizado neste domingo, a Poderosa deu uma festinha privê em sua casa, na Barra da Tijuca, no Rio. Entre os convidados, Jojo Todynho, Gabriel David, novo namorado da Anitta, a cantora Mila, do hit 'Tudo Ok', entre outros famosos.

Que o boy da Anitta anda cercado de seguranças, todos já sabem. Mas esta coluna ficou impressionada com os seguranças do empresário circulando atrás dele até dentro da casa da cantora. Recentemente, Jojo, que há um tempo já não era tão vista ao lado de Anitta como antes, espantou qualquer especulação sobre uma 'crise' na amizade ao comparecer ao bloco da amiga e ser filmada ao lado da Anitta na festinha particular. Jojo e Anitta dançaram e cantaram muito o samba da Beija-Flor, escola que Gabriel David é o presidente. Assista: