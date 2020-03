Em clique raro, primeira dama Michele Bolsonaro aparece cozinhando com influenciador

Amigo íntimo da família Bolsonaro, o influenciador e maquiador Agustín Fernandez passou o Carnaval em Brasília. Ao lado da primeira dama Michele, ele foi pra cozinha fazer milho. "Dia de milho com manteiga e sal e bolo de milho", disse o influencer, que no domingo acompanhou Michelle Bolsonaro na posse do presidente do Uruguai.



Agustín Fernandez e Michele Bolsonaro - Divulgação