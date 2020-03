Solange Gomes entrega prêmio em noite de gala no Rio de Janeiro.

Na noite do último domingo, aconteceu no Hotel Fairmont Copacabana, o retorno do tradicional desfile de fantasias de luxo. A iniciativa partiu dos empresários Alexis Vaulx e Marcelo Monttero e o evento contou com destaques, que passaram pela avenida neste Carnaval de 2020. Solange Gomes, ex-musa e rainha da escola de samba Porto da Pedra, foi escolhida para entregar o prêmio para um dos participantes da noite.

Depois de 23 anos na Sapucaí, Solange está afastada desde 2017 da folia carioca e já revelou que pensa em retornar à avenida em 2021. A empresária perdeu 18 quilos e quer eliminar mais seis quilos para poder voltar a desfilar.