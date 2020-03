Aline Malafaia é uma das atrações do Band Mulher nesta quarta-feira

Aline Malafaia é uma das atrações do Band Mulher amanhã, às 14h. Ao lado dos apresentadores Viviane Romanelli e Carlos Alberto, ela fala sobre empatia, conta um pouco da sua relação de trabalho no programa 'RJ da Sorte' e a destinação de recursos do sorteio para 62 Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apaes) do Rio de Janeiro. Na atração, comandada por Gardênia Cavalcanti, Aline também irá exibir sua nova forma física, agora com sete quilos a menos.