Manu confronta Gabi e detona Guilherme no 'BBB'

Manu Gavassi resolveu ter uma conversa franca com Gabi no ''BBB'. A sister começa perguntando o que Gabi ama em Guilherme. Ela responde: "Eu gosto do jeito que ele cuida de mim, do jeito que ele me olha, do carinho... Do jeito que ele é forte e corajoso...". Manu então interpela: "O que é ser forte e corajoso pra você, Gabi?". "É lutar pelo que ele acredita", diz.

Então Manu explica: "É que essa é a imagem oposta que a casa tem dele. Pensa! A casa fala que ele não consegue se comprometer muito com as coisas. Num paredão aberto, por exemplo, ele vota na Thelminha. Isso é não se comprometer. Não tem motivo para votar na Thelma. Quando eu pergunto se ele me deu bomba, ele responde: 'não sei', 'talvez'... e tenta fugir. Ser forte e corajoso pra mim, é dizer 'eu voto no Lucas porque ele agiu errado' na frente de todo mundo. Ou responder: 'sim, Manu, te dei bombinha'".

Gabi continua: "Eu acho ele determinado. Numa prova, ele é foda, entendeu?".