'Estocamos alimentos', diz youtuber Mariana Lewis sobre caso de coronavírus confirmado na Inglaterra

Morando com a família em Kent, localizado a 30 minutos do Sul de Londres, na Inglaterra, onde estuda atualmente, a atriz e YouTuber Mariana Lewis falou sobre o primeiro caso de coronavírus confirmado em sua região. "Acabou de ser confirmado o primeiro caso aqui em Kent, e isso nos faz ficar mais preocupados ainda. Estamos tomando todas as medidas preventivas possíveis e indicadas, mas isso nos deixa tensos", confessa a influenciadora que ainda revelou como tem sido sua rotina para evitar o contágio.

"Aqui estamos com nossa rotina inalterada, por enquanto. A escola não fechou, mas estamos atentos e percebo que as pessoas estão um pouco apreensivas. Compramos muitas máscaras e álcool gel, porque já está faltando nas farmácias e estocamos dezenas de latas de alimentos para qualquer eventualidade. Estou torcendo pra isso não sair do controle e em breve tudo voltar ao normal", disse.