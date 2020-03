Vera Fischer revela ter dificuldade para voltar a se apaixonar

No mês das mulheres, Vera Fischer é capa da revista 'Páginas da Gávea'. Em entrevista à edição, a atriz revelou a dificuldade de ser apaixonar novamente. "Está difícil. Não quer dizer que não exista amor dentro de mim. É só questão de encontrar a pessoa certa", disse a artista que também entregou sua primeira paixão. "Foi aos 19 anos, por Perry Salles, meu primeiro marido."

Vera, que completou 68 anos em novembro, também falou do filme 'Quase Alguém', que está próximo de ser lançado e no qual seu filho Gabriel foi assistente de câmera. "Foi maravilhoso trabalhar juntos! Tudo muito profissional. Ele, na dele, eu, na minha. Ele é formado em cinema pela PUC, e faz muitos clips musicais e documentário. Tenho muito orgulho dele, porque ele é muito talentoso e extremamente focado no que faz", revelou.