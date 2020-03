Yasmin Brunet faz críticas sobre sororidade entre as mulheres

Solteira após 15 anos de relacionamento com o modelo Evandro Soldat, Yasmin Brunet não perdeu tempo ao ser perguntada em um evento recente o que achava de sororidade, ou seja, o respeito e apoio mútuo entre mulheres. "Existe na teoria, sim, por que na real o que acontece é muita competição entre as mulheres. Eu não entendo o motivo de mulher tem que competir com outra por atenção de homem, por sucesso e por quase tudo nesta vida". Eita!